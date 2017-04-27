Никита Кожемяка

Режиссер: Манук Депоян

Жанры: Анимация, Комедия, Семейный, Фэнтези, Приключения.

Маленький сын известного русского богатыря, Никита Кожемяка всегда представлял себя отважным героем древних былин и неустрашимым истребителем драконов. Вот только в реальности никаких чудищ больше не существует, что, однако, не мешает желанию Никиты повторить давний подвиг отца и одолеть огромного дракона. Неожиданно для всех фантазии маленького героя становятся правдой, и весь людской род оказывается в опасности: ему угрожает злая ведьма и чешуйчатый монстр, настоящего воплощения зла. Оказавшись в Чудограде, населенном волшебными существами, Никита обретает новых друзей и упрямо идет к своей цели – стать новым богатырем, которому суждено спасти родную землю.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Елена Шульга, Светлана Куценко, Памела Хикки

В ролях: Виктор Андриенко, Кейт Бристол, Аллен Энлоу, Джейсон Гриффит, Джейк Пак, Майк Поллок, Руслана Писанка, Элисон Ли Розенфельд

Музыка: Сергей Круценко