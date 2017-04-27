Никита Кожемяка
Режиссер:Манук Депоян
Жанры: Анимация, Комедия, Семейный, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Анимация, Комедия, Семейный, Фэнтези, Приключения.
Маленький сын известного русского богатыря, Никита Кожемяка всегда представлял себя отважным героем древних былин и неустрашимым истребителем драконов. Вот только в реальности никаких чудищ больше не существует, что, однако, не мешает желанию Никиты повторить давний подвиг отца и одолеть огромного дракона. Неожиданно для всех фантазии маленького героя становятся правдой, и весь людской род оказывается в опасности: ему угрожает злая ведьма и чешуйчатый монстр, настоящего воплощения зла. Оказавшись в Чудограде, населенном волшебными существами, Никита обретает новых друзей и упрямо идет к своей цели – стать новым богатырем, которому суждено спасти родную землю.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Елена Шульга, Светлана Куценко, Памела Хикки
В ролях:Виктор Андриенко, Кейт Бристол, Аллен Энлоу, Джейсон Гриффит, Джейк Пак, Майк Поллок, Руслана Писанка, Элисон Ли Розенфельд
Музыка:Сергей Круценко
В ролях:Виктор Андриенко, Кейт Бристол, Аллен Энлоу, Джейсон Гриффит, Джейк Пак, Майк Поллок, Руслана Писанка, Элисон Ли Розенфельд
Музыка:Сергей Круценко
Производство:Украина
Ограничения:0+
Дата релиза:27 апреля 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:27 апреля 2017
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