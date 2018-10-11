Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»

Режиссер: Дрю Годдард

Жанры: Детектив, Триллер.

1969 год. В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать, и у каждого из них будет шанс искупить прошлые грехи. Но ситуация только осложняется, когда в «Эль Рояль» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.

Продолжительность: 141 мин

Сценарий: Дрю Годдард

В ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Джефф Бриджес, Мэнни Хасинто, Ник Офферман, Кэтрин Изабель, Льюис Пуллман, Кэйли Спэни, Ксавье Долан

Музыка: Майкл Джаккино