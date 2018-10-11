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Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»

Режиссер:Дрю Годдард
Жанры: Детектив, Триллер.

1969 год. В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать, и у каждого из них будет шанс искупить прошлые грехи. Но ситуация только осложняется, когда в «Эль Рояль» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.

Продолжительность:141 мин
Сценарий:Дрю Годдард
В ролях:Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Джефф Бриджес, Мэнни Хасинто, Ник Офферман, Кэтрин Изабель, Льюис Пуллман, Кэйли Спэни, Ксавье Долан
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 октября 2018
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