Незнакомцы: Жестокие игры
Режиссер:Йоханнес Робертс
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Американская семья отправляется в небольшое путешествие – навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Брайан Бертино, Бен Кетаи
В ролях:Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Эмма Белломи, Мартин Хендерсон, Дэмиэн Маффей, Льюис Пуллман, Лиа Энзлин, Престон Садлеир, Леа Робертс, Gabriel A. Byrne
Музыка:Эдриан Джонстон
В ролях:Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Эмма Белломи, Мартин Хендерсон, Дэмиэн Маффей, Льюис Пуллман, Лиа Энзлин, Престон Садлеир, Леа Робертс, Gabriel A. Byrne
Музыка:Эдриан Джонстон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 марта 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:22 марта 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!