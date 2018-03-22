Незнакомцы: Жестокие игры

Режиссер: Йоханнес Робертс

Жанры: Ужасы.

Американская семья отправляется в небольшое путешествие – навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…​

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Брайан Бертино, Бен Кетаи

В ролях: Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Эмма Белломи, Мартин Хендерсон, Дэмиэн Маффей, Льюис Пуллман, Лиа Энзлин, Престон Садлеир, Леа Робертс, Gabriel A. Byrne

Музыка: Эдриан Джонстон