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Незнакомцы: Жестокие игры

Режиссер:Йоханнес Робертс
Жанры: Ужасы.

Американская семья отправляется в небольшое путешествие – навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…​

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Брайан Бертино, Бен Кетаи
В ролях:Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Эмма Белломи, Мартин Хендерсон, Дэмиэн Маффей, Льюис Пуллман, Лиа Энзлин, Престон Садлеир, Леа Робертс, Gabriel A. Byrne
Музыка:Эдриан Джонстон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 марта 2018
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Северное сияниеСиний зал
c 29 по 30 марта
22:25 (200)
c 31 марта по 1 апреля
22:25 (250)
c 2 по 4 апреля
22:25 (200)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 29 марта по 1 апреля
23:05 (250 р.)
c 2 по 4 апреля
23:05 (150 р.)

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