Невидимка
Режиссер:Энтони Бирн
Жанры: Триллер, Триллер.
Жанры: Триллер, Триллер.
«Девушка в темноте», как называют слепую Софию, становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Энтони Бирн, Натали Дормер
В ролях:Эмили Ратаковски, Натали Дормер, Эд Скрейн, Джоэли Ричардсон, Джеймс Космо, Эмбер Андерсон, Нил Мэскелл, Ян Бейвут, Бернард Коллако, Дэниэл Иган
Музыка:Ниал Бирн
В ролях:Эмили Ратаковски, Натали Дормер, Эд Скрейн, Джоэли Ричардсон, Джеймс Космо, Эмбер Андерсон, Нил Мэскелл, Ян Бейвут, Бернард Коллако, Дэниэл Иган
Музыка:Ниал Бирн
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 июля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:05 июля 2018
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