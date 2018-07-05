Невидимка Режиссер: Энтони Бирн

Жанры: Триллер, Триллер. «Девушка в темноте», как называют слепую Софию, становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы. Продолжительность: 100 мин Сценарий: Энтони Бирн, Натали Дормер

В ролях: Эмили Ратаковски, Натали Дормер, Эд Скрейн, Джоэли Ричардсон, Джеймс Космо, Эмбер Андерсон, Нил Мэскелл, Ян Бейвут, Бернард Коллако, Дэниэл Иган

Музыка: Ниал Бирн Производство: Великобритания, США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 05 июля 2018

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