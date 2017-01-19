Невеста

Режиссер: Святослав Подгаевский

Жанры: Ужасы, Триллер.

Настя собирается выходить замуж. Ее избранник Иван перед свадьбой собирается познакомить девушку с семьей, которая живет в крохотном, богом забытом городке. Здесь же молодые должны и провести свадебную церемонию – по строгим традициям, принятым в семье. Приехав в дом жениха, Настя понимает, в каком жутком месте она оказалась. Ее мучают дурные предчувствия, ночью кошмары не дают уснуть. Девушка пытается понять, что же происходит в этом таинственном доме и в процессе поисков ответов натыкается на шкатулку, в которой хранятся фотографии мертвых людей.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Святослав Подгаевский

В ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова

Музыка: Халфдан И. Нильсен, Джеспер Хансен