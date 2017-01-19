Невеста
Режиссер:Святослав Подгаевский
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Настя собирается выходить замуж. Ее избранник Иван перед свадьбой собирается познакомить девушку с семьей, которая живет в крохотном, богом забытом городке. Здесь же молодые должны и провести свадебную церемонию – по строгим традициям, принятым в семье. Приехав в дом жениха, Настя понимает, в каком жутком месте она оказалась. Ее мучают дурные предчувствия, ночью кошмары не дают уснуть. Девушка пытается понять, что же происходит в этом таинственном доме и в процессе поисков ответов натыкается на шкатулку, в которой хранятся фотографии мертвых людей.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Святослав Подгаевский
В ролях:Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова
Музыка:Халфдан И. Нильсен, Джеспер Хансен
В ролях:Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова
Музыка:Халфдан И. Нильсен, Джеспер Хансен
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:19 января 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:19 января 2017
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