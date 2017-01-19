129778

Невеста

Режиссер:Святослав Подгаевский
Жанры: Ужасы, Триллер.

Настя собирается выходить замуж. Ее избранник Иван перед свадьбой собирается познакомить девушку с семьей, которая живет в крохотном, богом забытом городке. Здесь же молодые должны и провести свадебную церемонию – по строгим традициям, принятым в семье. Приехав в дом жениха, Настя понимает, в каком жутком месте она оказалась. Ее мучают дурные предчувствия, ночью кошмары не дают уснуть. Девушка пытается понять, что же происходит в этом таинственном доме и в процессе поисков ответов натыкается на шкатулку, в которой хранятся фотографии мертвых людей.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Святослав Подгаевский
В ролях:Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова
Музыка:Халфдан И. Нильсен, Джеспер Хансен
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:19 января 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеПремьер зал
c 19 по 22 января
20:25 (390)
c 23 по 25 января
20:25 (350)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 19 по 20 января
16:05 (300)
17:55 (390)
22:00 (300)
23:55 (300)
c 21 по 22 января
16:05 (390)
17:55 (390)
22:00 (300)
23:55 (300)
c 23 по 25 января
16:05 (200)
17:55 (250)
22:00 (200)
23:55 (200)
Северное сияниеКрасный зал
19 января
10:40 (300)
22:45 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?