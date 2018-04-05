Невероятная история о гигантской груше
Режиссер:Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Эта невероятная сказка берёт своё начало в прекрасном Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова.
Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать ее в качестве корабля. Себастьян, Митчо и их приятель – профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. На встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей – они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой.
Продолжительность:79 мин
Сценарий:Бо Х. Хансен, Якоб Мартин Стрид
В ролях:Альфред Бьерр Ларсен, Лива Эльвира Магнуссен, Петер Фрёдин, Хенрик Койфоэд, Петер Плаугборг, Сёрен Пильмарк, Якоб Офтебро, Питер Зельдер, Бьярне Хенриксен, Петер Ауде
Музыка:Фридолин Т.С. Нордсё
В ролях:Альфред Бьерр Ларсен, Лива Эльвира Магнуссен, Петер Фрёдин, Хенрик Койфоэд, Петер Плаугборг, Сёрен Пильмарк, Якоб Офтебро, Питер Зельдер, Бьярне Хенриксен, Петер Ауде
Музыка:Фридолин Т.С. Нордсё
Производство:Дания
Ограничения:6+
Дата релиза:05 апреля 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:05 апреля 2018
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