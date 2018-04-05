Невероятная история о гигантской груше

Режиссер: Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски

Жанры: Анимация.

Эта невероятная сказка берёт своё начало в прекрасном Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова.

Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать ее в качестве корабля. Себастьян, Митчо и их приятель – профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. На встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей – они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой.

Продолжительность: 79 мин

Сценарий: Бо Х. Хансен, Якоб Мартин Стрид

В ролях: Альфред Бьерр Ларсен, Лива Эльвира Магнуссен, Петер Фрёдин, Хенрик Койфоэд, Петер Плаугборг, Сёрен Пильмарк, Якоб Офтебро, Питер Зельдер, Бьярне Хенриксен, Петер Ауде

Музыка: Фридолин Т.С. Нордсё