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Несокрушимый

Режиссер:Константин Максимов
Жанры: Военный, История, Драма.

Приняв неравный бой, экипаж Семена Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области.

Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень разных парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять единственно верное решение и совершить подвиг достойный легенды.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Валерия Байкеева, Константин Максимов
В ролях:Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Ольга Погодина, Сергей Горобченко, Олег Фомин, Николай Добрынин, Василий Седых, Владимир Кочетков, Дмитрий Золотухин, Олег Чудницов
Музыка:Олег Воляндо
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:25 октября 2018
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Северное сияниеПремьер зал
c 25 по 26 октября
16:05 (350)
20:00 (390)
c 27 по 28 октября
16:05 (390)
20:00 (390)
c 29 по 31 октября
16:05 (300)
20:00 (350)

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