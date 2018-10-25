Несокрушимый

Режиссер: Константин Максимов

Жанры: Военный, История, Драма.

Приняв неравный бой, экипаж Семена Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области.

Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень разных парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять единственно верное решение и совершить подвиг достойный легенды.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Валерия Байкеева, Константин Максимов

В ролях: Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Ольга Погодина, Сергей Горобченко, Олег Фомин, Николай Добрынин, Василий Седых, Владимир Кочетков, Дмитрий Золотухин, Олег Чудницов

Музыка: Олег Воляндо