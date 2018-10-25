Несокрушимый
Режиссер:Константин Максимов
Жанры: Военный, История, Драма.
Жанры: Военный, История, Драма.
Приняв неравный бой, экипаж Семена Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области.
Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень разных парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять единственно верное решение и совершить подвиг достойный легенды.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Валерия Байкеева, Константин Максимов
В ролях:Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Ольга Погодина, Сергей Горобченко, Олег Фомин, Николай Добрынин, Василий Седых, Владимир Кочетков, Дмитрий Золотухин, Олег Чудницов
Музыка:Олег Воляндо
В ролях:Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Ольга Погодина, Сергей Горобченко, Олег Фомин, Николай Добрынин, Василий Седых, Владимир Кочетков, Дмитрий Золотухин, Олег Чудницов
Музыка:Олег Воляндо
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:25 октября 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:25 октября 2018
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