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Непрощенный

Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Драма.

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья…

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Алексей Гравицкий, Сергей Волков, Мэттью Джейкобс
В ролях:Дмитрий Нагиев, Роза Хаируллина, Марджан Аветисян, Михаил Горевой, Самвел Мужикян, Вадим Цаллати, Карина Каграманян, Артем Шкляев, Ирина Безрукова, Себастьян Сисак
Музыка:Марк Дорбский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:27 сентября 2018
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Северное сияниеБордовый зал
c 27 по 28 сентября
10:40 (300)
12:50 (300)
15:00 (300)
17:10 (390)
19:20 (390)
21:30 (390)
23:40 (300)
c 29 по 30 сентября
10:40 (300)
12:50 (300)
15:00 (390)
17:10 (390)
19:20 (390)
21:30 (390)
23:40 (300)
c 1 по 3 октября
10:40 (200)
12:50 (200)
15:00 (200)
17:10 (250)
19:20 (250)
21:30 (250)
23:40 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 27 по 30 сентября
22:15 (300)
c 1 по 3 октября
22:15 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 27 по 30 сентября
11:30 (300)
c 1 по 3 октября
11:30 (200)
АврораОсновной зал
c 27 по 30 сентября
13:15 (200)
17:30 (200)
21:45 (250)
c 1 по 3 октября
13:15 (150)
17:30 (150)
21:45 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 27 по 30 сентября
20:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 27 по 28 сентября
10:50 (150 р.)
13:00 (200 р.)
15:10 (300 р.)
17:20 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:40 (300 р.)
23:55 (250 р.)
c 29 по 30 сентября
10:50 (200 р.)
13:00 (300 р.)
15:10 (300 р.)
17:20 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:40 (300 р.)
23:55 (250 р.)

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