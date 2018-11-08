Непотопляемые
Режиссер:Жиль Леллуш
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Настоящие мужчины никогда не сдаются, и если уж решили чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит. Вот и во Франции великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом. Ведь когда проблемы тянут ко дну, важно оставаться непотопляемыми!
Продолжительность:122 мин
Сценарий:Ахмед Хамиди, Жюльен Ламброшини, Жиль Леллуш
В ролях:Матьё Амальрик, Гийом Кане, Бенуа Пульворд, Жан-Юг Англад, Виржини Эфира, Лейла Бехти, Марина Фоис, Филипп Катрин, Феликс Моати, Элбан Иванов
Музыка:Джон Брайон
В ролях:Матьё Амальрик, Гийом Кане, Бенуа Пульворд, Жан-Юг Англад, Виржини Эфира, Лейла Бехти, Марина Фоис, Филипп Катрин, Феликс Моати, Элбан Иванов
Музыка:Джон Брайон
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:08 ноября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:08 ноября 2018
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