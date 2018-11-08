Непотопляемые

Режиссер: Жиль Леллуш

Жанры: Комедия.

Настоящие мужчины никогда не сдаются, и если уж решили чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит. Вот и во Франции великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом. Ведь когда проблемы тянут ко дну, важно оставаться непотопляемыми!

Продолжительность: 122 мин

Сценарий: Ахмед Хамиди, Жюльен Ламброшини, Жиль Леллуш

В ролях: Матьё Амальрик, Гийом Кане, Бенуа Пульворд, Жан-Юг Англад, Виржини Эфира, Лейла Бехти, Марина Фоис, Филипп Катрин, Феликс Моати, Элбан Иванов

Музыка: Джон Брайон