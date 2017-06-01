Нелюбовь
Режиссер:Андрей Звягинцев
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Женя и Борис – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает...
Продолжительность:127 мин
Сценарий:Олег Негин
В ролях:Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова
Музыка:Евгений Гальперин
В ролях:Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова
Музыка:Евгений Гальперин
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июня 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июня 2017
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