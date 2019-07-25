Некромант
Режиссер:Кия Роуч-Тернер
Жанры: Ужасы, Фантастика, Комедия.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Комедия.
Однажды, зависнув в сети, обычный парень осознает, что он – член таинственной организации некромантов, один из охотников на демонов, овладевающих душами людей через смартфоны.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Кия Роуч-Тернер, Тристан Роуч-Тернер
В ролях:Бен О’Тул, Моника Беллуччи, Кэролайн Форд, Дэвид Бимиш, Чармэйн Бингва, Уилльям Чун, Майкл Дункан, Allira Gibson, Robert Green, Бенедикт Харди
Музыка:Майкл Лира
В ролях:Бен О’Тул, Моника Беллуччи, Кэролайн Форд, Дэвид Бимиш, Чармэйн Бингва, Уилльям Чун, Майкл Дункан, Allira Gibson, Robert Green, Бенедикт Харди
Музыка:Майкл Лира
Производство:Австралия
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2019
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