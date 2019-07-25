Некромант Режиссер: Кия Роуч-Тернер

Жанры: Ужасы, Фантастика, Комедия. Однажды, зависнув в сети, обычный парень осознает, что он – член таинственной организации некромантов, один из охотников на демонов, овладевающих душами людей через смартфоны. Продолжительность: 102 мин Сценарий: Кия Роуч-Тернер, Тристан Роуч-Тернер

В ролях: Бен О’Тул, Моника Беллуччи, Кэролайн Форд, Дэвид Бимиш, Чармэйн Бингва, Уилльям Чун, Майкл Дункан, Allira Gibson, Robert Green, Бенедикт Харди

Музыка: Майкл Лира Производство: Австралия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 25 июля 2019

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