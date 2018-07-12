Небоскрёб
Режиссер:Роусон Маршалл Тёрбер
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.
Бывший ветеран войны и командир спецотряда по спасению заложников ФБР по имени Уилл Сойер решает найти более спокойную работу и посвятить время семье. Он устраивается специалистом по безопасности небоскребов. По поручению начальства Сойер отправляется в Гонконг, где находится самое большое и защищенное здание в мире. Внезапно, внутри происходит инцидент и власти обвиняют в нем Сойера. Ему нужно как можно быстрее найти настоящего виновника трагедии, очистить свое имя, а главное спасти семью, которая находится в заложниках на одном из этажей небоскреба, охваченного огнем.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Роусон Маршалл Тёрбер
В ролях:Дуэйн Джонсон, Нив Кэмпбелл, Пабло Шрайбер, Ноа Тейлор, Кевин О. Ранкин, McKenna Roberts, Роланд Мюллер, Байрон Манн, Мэтью О’Лири, Адриан Холмс
Музыка:Стив Яблонски
В ролях:Дуэйн Джонсон, Нив Кэмпбелл, Пабло Шрайбер, Ноа Тейлор, Кевин О. Ранкин, McKenna Roberts, Роланд Мюллер, Байрон Манн, Мэтью О’Лири, Адриан Холмс
Музыка:Стив Яблонски
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 июля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:12 июля 2018
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Последние отзывы
Остальных не знаю - наверное, у стремительно деградирующей части населения под названием "молодёжь" это список имён способен вызвать какие-то эмоции.