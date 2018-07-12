Небоскрёб

Режиссер: Роусон Маршалл Тёрбер

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.

Бывший ветеран войны и командир спецотряда по спасению заложников ФБР по имени Уилл Сойер решает найти более спокойную работу и посвятить время семье. Он устраивается специалистом по безопасности небоскребов. По поручению начальства Сойер отправляется в Гонконг, где находится самое большое и защищенное здание в мире. Внезапно, внутри происходит инцидент и власти обвиняют в нем Сойера. Ему нужно как можно быстрее найти настоящего виновника трагедии, очистить свое имя, а главное спасти семью, которая находится в заложниках на одном из этажей небоскреба, охваченного огнем.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Роусон Маршалл Тёрбер

В ролях: Дуэйн Джонсон, Нив Кэмпбелл, Пабло Шрайбер, Ноа Тейлор, Кевин О. Ранкин, McKenna Roberts, Роланд Мюллер, Байрон Манн, Мэтью О’Лири, Адриан Холмс

Музыка: Стив Яблонски