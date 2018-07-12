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Небоскрёб

Режиссер:Роусон Маршалл Тёрбер
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.

Бывший ветеран войны и командир спецотряда по спасению заложников ФБР по имени Уилл Сойер решает найти более спокойную работу и посвятить время семье. Он устраивается специалистом по безопасности небоскребов. По поручению начальства Сойер отправляется в Гонконг, где находится самое большое и защищенное здание в мире. Внезапно, внутри происходит инцидент и власти обвиняют в нем Сойера. Ему нужно как можно быстрее найти настоящего виновника трагедии, очистить свое имя, а главное спасти семью, которая находится в заложниках на одном из этажей небоскреба, охваченного огнем.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Роусон Маршалл Тёрбер
В ролях:Дуэйн Джонсон, Нив Кэмпбелл, Пабло Шрайбер, Ноа Тейлор, Кевин О. Ранкин, McKenna Roberts, Роланд Мюллер, Байрон Манн, Мэтью О’Лири, Адриан Холмс
Музыка:Стив Яблонски
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 июля 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 12 по 13 июля
15:00 (220)
19:40 (220)
c 14 по 15 июля
15:00 (270)
19:40 (270)
16 июля
15:00 (220)
19:40 (220)
17 июля
15:00 (150)
19:40 (150)
18 июля
15:00 (220)
19:40 (220)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 12 по 13 июля
12:00 (210)
12:00 (210)
16:20 (250)
c 14 по 15 июля
12:00 (250)
16:20 (300)
16 июля
12:00 (210)
16:20 (250)
17 июля
12:00 (150)
16:20 (150)
18 июля
12:00 (210)
16:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 12 по 13 июля
10:30 (200 р. в 3D)
12:35 (150 р.)
14:40 (300 р. в 3D)
16:45 (300 р.)
18:50 (350 р. в 3D)
20:55 (350 р. в 3D)
23:00 (300 р.)
c 14 по 15 июля
10:30 (250 р. в 3D)
12:35 (200 р.)
14:40 (300 р. в 3D)
16:45 (300 р.)
18:50 (350 р. в 3D)
20:55 (350 р. в 3D)
23:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 12 по 15 июля
00:05 (500 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 12 по 13 июля
14:00 (180)
18:10 (220)
c 14 по 15 июля
14:00 (220)
18:10 (270)
16 июля
14:00 (180)
18:10 (220)
17 июля
14:00 (150)
18:10 (150)
18 июля
14:00 (180)
18:10 (220)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 13 по 15 июля
15:45 (800 р.)
17:50 (800 р.)
20:00 (1000 р.)
22:10 (1000 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
13 июля
13:40 (300 в 3D)
15:50 (300)
18:00 (390 в 3D)
20:10 (390 в 3D)
22:20 (300)
c 14 по 15 июля
11:30 (300 в 3D)
13:40 (390 в 3D)
15:50 (390)
18:00 (390 в 3D)
20:10 (390 в 3D)
22:20 (300)
c 16 по 18 июля
11:30 (200 в 3D)
13:40 (200 в 3D)
15:50 (200)
18:00 (250 в 3D)
20:10 (250 в 3D)
22:20 (200)
Северное сияниеПремьер зал
13 июля
14:45 (350 в 3D)
19:10 (390 в 3D)
21:20 (390 в 3D)
23:25 (300 в 3D)
c 14 по 15 июля
10:20 (300 в 3D)
14:45 (390 в 3D)
19:10 (390 в 3D)
21:20 (390 в 3D)
23:25 (300 в 3D)
c 16 по 18 июля
10:20 (200 в 3D)
14:45 (300 в 3D)
19:10 (350 в 3D)
21:20 (350 в 3D)
23:25 (300 в 3D)
МурманскБольшой зал
13 июля
15:15 (300 в 3D)
21:45 (350 в 3D)
23:55 (300 в 3D)
c 14 по 15 июля
15:15 (350 в 3D)
21:45 (350 в 3D)
23:55 (300 в 3D)
c 16 по 18 июля
15:15 (200 в 3D)
21:45 (250 в 3D)
23:55 (200 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
13 июля
19:35 (390)
21:45 (390)
23:50 (300)
c 14 по 15 июля
13:10 (390)
19:35 (390)
21:45 (390)
23:50 (300)
c 16 по 18 июля
13:10 (200)
19:35 (250)
21:45 (250)
23:50 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 13 по 15 июля
17:00 (390)
c 16 по 18 июля
17:00 (250)

Последние отзывы

  • 77265
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    Зильбельтруд, 12 июля #1
    Дуэйн Джонсон хорош только на рестлерской арене, как актёр ничего из себя не представляет.
    Остальных не знаю - наверное, у стремительно деградирующей части населения под названием "молодёжь" это список имён способен вызвать какие-то эмоции.

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