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Неаполитанские истории

Режиссер:Антонио Капуано
Жанры: Драма.

Три неаполитанские истории о судьбах трех представителей разных поколений. Первому из них, Джиджино, уже 50 лет, а он все еще бегает по городу подобно юнцу с рюкзаком наперевес, попрошайничает в ресторанах и промышляет карманными кражами на улицах. Его восьмидесятилетний отец по имени Антонио – пожилой пенсионер, ностальгирующий по старым добрым временам, когда он восхищался Марадоной, работал на фабрике и не пропускал ни одной юбки. Впрочем, для Антонио старость вовсе не помеха, если ему нужно пофлиртовать с домработницей или во все горло исполнить одну из оперных арий своей молодости. Наконец, младшему из героев всего восемнадцать. Марко работает в местном магазине и не знает, как построить свое будущее. Все они – жители индустриальных джунглей квартала Баньоли, где так легко заблудиться и потерять свою цель, на смену которой, впрочем, неизменно придет новая мечта.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Антонио Капуано
В ролях:Луиджи Аттриче, Антонио Касагранде, Марко Греко, Анджела Пагано
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:20 апреля 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
c 20 по 21 апреля
10:20 (100 р.)
15:35 (150 р.)
19:15 (150 р.)
23:00 (150 р.)
c 22 по 23 апреля
15:35 (150 р.)
19:15 (150 р.)
23:00 (150 р.)
c 24 по 26 апреля
10:20 (150 р.)
15:35 (150 р.)
19:15 (150 р.)
23:00 (150 р.)

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