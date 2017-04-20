Неаполитанские истории

Режиссер: Антонио Капуано

Жанры: Драма.

Три неаполитанские истории о судьбах трех представителей разных поколений. Первому из них, Джиджино, уже 50 лет, а он все еще бегает по городу подобно юнцу с рюкзаком наперевес, попрошайничает в ресторанах и промышляет карманными кражами на улицах. Его восьмидесятилетний отец по имени Антонио – пожилой пенсионер, ностальгирующий по старым добрым временам, когда он восхищался Марадоной, работал на фабрике и не пропускал ни одной юбки. Впрочем, для Антонио старость вовсе не помеха, если ему нужно пофлиртовать с домработницей или во все горло исполнить одну из оперных арий своей молодости. Наконец, младшему из героев всего восемнадцать. Марко работает в местном магазине и не знает, как построить свое будущее. Все они – жители индустриальных джунглей квартала Баньоли, где так легко заблудиться и потерять свою цель, на смену которой, впрочем, неизменно придет новая мечта.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Антонио Капуано

В ролях: Луиджи Аттриче, Антонио Касагранде, Марко Греко, Анджела Пагано

