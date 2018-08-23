Не волнуйся, он далеко не уйдёт

Режиссер: Гас Ван Сент

Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама.

Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело касалось быстрой езды, красивых женщин и опасных шуток. Прихватив случайного приятеля на вечеринке, он садится в машину и чудом остаётся в живых. С этого момента начинается горькая и вдохновляющая, правдивая и трогательная история человека, который потерял все, и вынужден двигаться дальше, чтобы обрести себя как одного из самых талантливых художников-карикатуристов Америки.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Гас Ван Сент, Jack Gibson, William Andrew Eatman

В ролях: Хоакин Феникс, Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк, Тони Гринхэнд, Бет Дитто, Марк Веббер, Ronnie Adrian, Ким Гордон, Удо Кир

Музыка: Дэнни Элфман