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Не волнуйся, он далеко не уйдёт

Режиссер:Гас Ван Сент
Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама.

Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело касалось быстрой езды, красивых женщин и опасных шуток. Прихватив случайного приятеля на вечеринке, он садится в машину и чудом остаётся в живых. С этого момента начинается горькая и вдохновляющая, правдивая и трогательная история человека, который потерял все, и вынужден двигаться дальше, чтобы обрести себя как одного из самых талантливых художников-карикатуристов Америки.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Гас Ван Сент, Jack Gibson, William Andrew Eatman
В ролях:Хоакин Феникс, Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк, Тони Гринхэнд, Бет Дитто, Марк Веббер, Ronnie Adrian, Ким Гордон, Удо Кир
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:США, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:23 августа 2018
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Мираж СинемаКинозал №5
c 23 по 26 августа
18:00 (300 р.)

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