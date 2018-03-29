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Не в себе

Режиссер:Стивен Содерберг
Жанры: Ужасы, Триллер.

Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это – просто плод ее воображения? Героине кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Джонатан Бернштайн, Джеймс Грир
В ролях:Джошуа Леонард, Клер Фой, Сара Стайлс, Марк Кадиш, Эми Ирвинг, Колин Вуделл, Мира Лукреция Тейлор, Линда Моз, Зак Черри, Полли МакКи
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 марта 2018
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