Не в себе

Режиссер: Стивен Содерберг

Жанры: Ужасы, Триллер.

Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это – просто плод ее воображения? Героине кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Джонатан Бернштайн, Джеймс Грир

В ролях: Джошуа Леонард, Клер Фой, Сара Стайлс, Марк Кадиш, Эми Ирвинг, Колин Вуделл, Мира Лукреция Тейлор, Линда Моз, Зак Черри, Полли МакКи

