Не твое тело

Режиссер: Симоне Годано

Жанры: Комедия.

Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София – блестящий доктор, а Андреа – привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга… Ей проводить тяжелейшие операции, ему освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Кармен Р. Данза, Джулия Луиз Стайгерволт

В ролях: Касия Смутняк, Пьерфранческо Фавино, Марта Гастини, Андреа Бруски, Франческа Агостини, Гаэтано Бруно, Paola Calliari, Валерио Эпри, Флавио Фурно

