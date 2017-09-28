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Не твое тело

Режиссер:Симоне Годано
Жанры: Комедия.

Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София – блестящий доктор, а Андреа – привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга… Ей проводить тяжелейшие операции, ему освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Кармен Р. Данза, Джулия Луиз Стайгерволт
В ролях:Касия Смутняк, Пьерфранческо Фавино, Марта Гастини, Андреа Бруски, Франческа Агостини, Гаэтано Бруно, Paola Calliari, Валерио Эпри, Флавио Фурно
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 сентября 2017
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