Не стучи дважды
Режиссер:Карадог В. Джеймс
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Поиски пропавшего друга приводят Хлою в родной город. По местному преданию, в странном доме на его окраине живет опасная ведьма, охотящаяся на жителей города. Хлое придется вызвать древнего демона и ступить за порог реального мира в мир потусторонний, чтобы открыть страшную правду городской легенды.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Марк Хакерби, Ник Остлер
В ролях:Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Хавьер Ботет, Ник Моран, Джордан Болджер, Пунех Хаджимохаммади, Ричард Милан, Каллум Гриффитс, Меган Пурвис, Селин Эванс
Музыка:Джеймс Эдвард Баркер, Стив Мур
В ролях:Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Хавьер Ботет, Ник Моран, Джордан Болджер, Пунех Хаджимохаммади, Ричард Милан, Каллум Гриффитс, Меган Пурвис, Селин Эванс
Музыка:Джеймс Эдвард Баркер, Стив Мур
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:12 января 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:12 января 2017
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