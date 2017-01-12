Не стучи дважды

Режиссер: Карадог В. Джеймс

Жанры: Ужасы.

Поиски пропавшего друга приводят Хлою в родной город. По местному преданию, в странном доме на его окраине живет опасная ведьма, охотящаяся на жителей города. Хлое придется вызвать древнего демона и ступить за порог реального мира в мир потусторонний, чтобы открыть страшную правду городской легенды.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Марк Хакерби, Ник Остлер

В ролях: Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Хавьер Ботет, Ник Моран, Джордан Болджер, Пунех Хаджимохаммади, Ричард Милан, Каллум Гриффитс, Меган Пурвис, Селин Эванс

Музыка: Джеймс Эдвард Баркер, Стив Мур