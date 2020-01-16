152308

(НЕ)идеальный мужчина

Режиссер:Марюс Вайсберг
Жанры: Комедия, Мелодрама, Фантастика.

Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям…

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова
В ролях:Егор Крид, Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина, Валерия Старченкова, Юлиана Богомолова, Вера Островская, Александра Легацкая
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:16 января 2020
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеОранжевый зал
16 января
20:55 (390)
17 января
11:30 (300)
13:20 (300)
15:10 (300)
17:05 (390)
19:00 (390)
20:55 (390)
c 18 по 19 января
11:30 (300)
13:20 (390)
15:10 (390)
17:05 (390)
19:00 (390)
20:55 (390)
c 20 по 22 января
11:30 (200)
13:20 (200)
15:10 (200)
17:05 (250)
19:00 (250)
20:55 (250)
АврораОсновной зал
16 января
c 17 по 19 января
12:45 (200)
19:00 (250)
21:00 (250)
c 20 по 22 января
12:45 (150)
19:00 (200)
21:00 (200)
Северное сияниеПремьер зал
16 января
21:40 (390)
23:30 (300)
17 января
12:20 (350)
14:10 (350)
18:00 (390)
19:50 (390)
21:40 (390)
23:30 (300)
c 18 по 19 января
12:20 (350)
14:10 (390)
18:00 (390)
19:50 (390)
21:40 (390)
23:30 (300)
c 20 по 22 января
12:20 (300)
14:10 (300)
18:00 (350)
19:50 (350)
21:40 (350)
23:30 (300)
Мираж СинемаКинозал №2
c 16 по 17 января
10:20 (300 р.)
12:20 (300 р.)
14:20 (450 р.)
16:20 (700 р.)
18:20 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:20 (700 р.)
00:20 (500 р.)
c 18 по 19 января
10:20 (450 р.)
12:20 (450 р.)
14:20 (700 р.)
16:20 (700 р.)
18:20 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:20 (700 р.)
00:20 (500 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 16 по 19 января
17:00 (800 р.)
21:15 (1000 р.)
МурманскБольшой зал
16 января
21:30 (350)
c 17 по 19 января
11:00 (300)
19:35 (350)
21:30 (350)
c 20 по 22 января
11:00 (200)
19:35 (250)
21:30 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?