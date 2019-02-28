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Навсикая из долины ветров

Режиссер:Хаяо Миядзаки
Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Драма.

В будущем человечество, столетиями безоглядно эксплуатировавшее природу, пало жертвой своей гордыни. Землю постигла ужасная экологическая катастрофа, процветающие когда-то промышленные цивилизации обратились в прах, а поверхность планеты покрыло гигантское море Леса, испускающее в атмосферу ядовитые споры растений.

Оставшимся в живых людям приходится жить в тени Леса и его чудовищных насекомообразных обитателей, пытаясь не допустить распространения вредоносной растительности. Мирная Долина Ветров – одно из царств, образовавшихся на руинах прежних государств. Но безмятежное существование Долины Ветров нарушается, когда маленькая страна становится пешкой в играх крупных воинственных соседей, сражающихся за остатки драгоценных природных ресурсов планеты.

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Хаяо Миядзаки, Кадзунори Ито, Синди Дэвис Хьюит
В ролях:Суми Симамото, Махито Цудзимура, Хисако Кёда, Горо Ная, Итиро Нагаи, Кохэи Мияути, Дзёдзи Янами, Минору Яда, Рихоко Ёсида, Масако Сугая
Музыка:Дзё Хисаиси
Производство:Япония, США
Ограничения:12+
Дата релиза:28 февраля 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 28 февраля по 3 марта
17:30 (350)
c 4 по 6 марта
17:30 (250)

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