Навсикая из долины ветров

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Драма.

В будущем человечество, столетиями безоглядно эксплуатировавшее природу, пало жертвой своей гордыни. Землю постигла ужасная экологическая катастрофа, процветающие когда-то промышленные цивилизации обратились в прах, а поверхность планеты покрыло гигантское море Леса, испускающее в атмосферу ядовитые споры растений.

Оставшимся в живых людям приходится жить в тени Леса и его чудовищных насекомообразных обитателей, пытаясь не допустить распространения вредоносной растительности. Мирная Долина Ветров – одно из царств, образовавшихся на руинах прежних государств. Но безмятежное существование Долины Ветров нарушается, когда маленькая страна становится пешкой в играх крупных воинственных соседей, сражающихся за остатки драгоценных природных ресурсов планеты.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Хаяо Миядзаки, Кадзунори Ито, Синди Дэвис Хьюит

В ролях: Суми Симамото, Махито Цудзимура, Хисако Кёда, Горо Ная, Итиро Нагаи, Кохэи Мияути, Дзёдзи Янами, Минору Яда, Рихоко Ёсида, Масако Сугая

Музыка: Дзё Хисаиси