Наваждение

Режиссер: Дениз Ди Нови

Жанры: Триллер, Драма.

Оправляясь после недавнего развода со своим мужем Дэвидом, Тесса узнает о его новой невесте Джулии, которая уже успела переехать в их бывший совместный дом и теперь принимает участие в воспитании Лилли, дочери Тессы и Дэвида. Всеми силами стараясь приспособиться к непривычному статусу мачехи и супруги, Джулия полагает, что ей наконец удалось встретить идеального мужчину – того, кто сможет помочь ей оставить позади все прошлые проблемы. Однако ее надежды омрачаются аномальной ревностью со стороны бывшей жены ее возлюбленного, которая ни за что не сдастся, пока не превратит все мечты Джулии в полный кошмар.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Кристина Ходсон, Дэвид Лесли Джонсон

В ролях: Розарио Доусон, Кэтрин Хайгл, Джофф Стульц, Шерил Лэдд, Уитни Каммингс, Роберт Уиздом, Саймон Кассианидес, Джэйсон Блэр, Изабелла Кай Райс, Алекс Кихано

Музыка: Тоби Чу