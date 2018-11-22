Нация Убийц
Режиссер:Сэм Левинсон
Жанры: Триллер, Драма, Комедия, Криминал.
Жанры: Триллер, Драма, Комедия, Криминал.
Селфи, эмоджи, снэпчаты и секстинг – вот в чем хороши старшеклассница Лили и ее лучшие подруги, живущие в мире бесконечных угарных вечеринок, интриг и секса без обязательств. Но, когда в результате хакерской атаки в открытый доступ выливаются тонны грязи и компромата, именно их делают крайними. Тихий городок Салем погружается в пучину кровавой анархии, и выжить здесь можно только убивая на опережение…
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Сэм Левинсон
В ролях:Одесса Янг, Хари Неф, Сьюки Уотерхаус, Абра, Колман Доминго, Билл Скарсгард, Джоэл МакХэйл, Аника Нони Роуз, Белла Торн, Мод Апатоу
Музыка:Йен Хултквист
В ролях:Одесса Янг, Хари Неф, Сьюки Уотерхаус, Абра, Колман Доминго, Билл Скарсгард, Джоэл МакХэйл, Аника Нони Роуз, Белла Торн, Мод Апатоу
Музыка:Йен Хултквист
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
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