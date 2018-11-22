Нация Убийц

Режиссер: Сэм Левинсон

Жанры: Триллер, Драма, Комедия, Криминал.

Селфи, эмоджи, снэпчаты и секстинг – вот в чем хороши старшеклассница Лили и ее лучшие подруги, живущие в мире бесконечных угарных вечеринок, интриг и секса без обязательств. Но, когда в результате хакерской атаки в открытый доступ выливаются тонны грязи и компромата, именно их делают крайними. Тихий городок Салем погружается в пучину кровавой анархии, и выжить здесь можно только убивая на опережение…

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Сэм Левинсон

В ролях: Одесса Янг, Хари Неф, Сьюки Уотерхаус, Абра, Колман Доминго, Билл Скарсгард, Джоэл МакХэйл, Аника Нони Роуз, Белла Торн, Мод Апатоу

Музыка: Йен Хултквист