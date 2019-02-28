Наркокурьер

Режиссер: Клинт Иствуд

Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

80-летний пенсионер Эрл Стоун живет в одиночестве, на грани нищеты. Родственники уже давно забыли о нем, жена давно ушла, а друзей у него не осталось. Однажды Эрлу поступает предложение стать водителем. Старик с радостью соглашается, приятно чем-то занять себя, да и деньги не помешают. Но вскоре он осознает, что работку ему подкинул никто иной, как мексиканский наркокартель, а в его багажнике пара тонн метамфетамина. Эрл решает побыстрому завершить задание и забыть обо всем, как о страшном сне, но тут же попадает под наблюдение агента ЦРУ Колина Бэйтса.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Сэм Долник, Ник Шенк

В ролях: Брэдли Купер, Клинт Иствуд, Ноэль Гульеми, Мэнни Монтана, Таисса Фармига, Майкл Пенья, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Дайэнн Уист, Элисон Иствуд

Музыка: Артуро Сандовал