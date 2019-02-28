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Наркокурьер

Режиссер:Клинт Иствуд
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

80-летний пенсионер Эрл Стоун живет в одиночестве, на грани нищеты. Родственники уже давно забыли о нем, жена давно ушла, а друзей у него не осталось. Однажды Эрлу поступает предложение стать водителем. Старик с радостью соглашается, приятно чем-то занять себя, да и деньги не помешают. Но вскоре он осознает, что работку ему подкинул никто иной, как мексиканский наркокартель, а в его багажнике пара тонн метамфетамина. Эрл решает побыстрому завершить задание и забыть обо всем, как о страшном сне, но тут же попадает под наблюдение агента ЦРУ Колина Бэйтса.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Сэм Долник, Ник Шенк
В ролях:Брэдли Купер, Клинт Иствуд, Ноэль Гульеми, Мэнни Монтана, Таисса Фармига, Майкл Пенья, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Дайэнн Уист, Элисон Иствуд
Музыка:Артуро Сандовал
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 февраля 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 28 февраля по 1 марта
13:10 (300)
19:35 (350)
23:40 (300)
c 2 по 3 марта
13:10 (350)
19:35 (350)
23:40 (300)
c 4 по 6 марта
13:10 (150)
19:35 (250)
23:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 28 февраля по 3 марта
22:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 28 февраля по 3 марта
19:10 (300 р.)

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