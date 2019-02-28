Наркокурьер
Режиссер:Клинт Иствуд
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
80-летний пенсионер Эрл Стоун живет в одиночестве, на грани нищеты. Родственники уже давно забыли о нем, жена давно ушла, а друзей у него не осталось. Однажды Эрлу поступает предложение стать водителем. Старик с радостью соглашается, приятно чем-то занять себя, да и деньги не помешают. Но вскоре он осознает, что работку ему подкинул никто иной, как мексиканский наркокартель, а в его багажнике пара тонн метамфетамина. Эрл решает побыстрому завершить задание и забыть обо всем, как о страшном сне, но тут же попадает под наблюдение агента ЦРУ Колина Бэйтса.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Сэм Долник, Ник Шенк
В ролях:Брэдли Купер, Клинт Иствуд, Ноэль Гульеми, Мэнни Монтана, Таисса Фармига, Майкл Пенья, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Дайэнн Уист, Элисон Иствуд
Музыка:Артуро Сандовал
В ролях:Брэдли Купер, Клинт Иствуд, Ноэль Гульеми, Мэнни Монтана, Таисса Фармига, Майкл Пенья, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Дайэнн Уист, Элисон Иствуд
Музыка:Артуро Сандовал
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 февраля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:28 февраля 2019
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