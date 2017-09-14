Напарник
Режиссер:Александр Андрющенко
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Майор полиции Хромов слывет лучшим оперативником Владивостока и всего Приморского края. Но его героическая репутация оказывается под угрозой, когда обиженная им местная колдунья накладывает на него проклятье и переселяет в тело младенца. Но даже это не остановит Хромова от выполнения своего служебного долга. Будучи в теле годовалого ребенка, он продолжает заниматься поисками китайских мафиози, обосновавшихся на его территории, подключив в качестве помощника молодого отца.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Андрей Золотарев
В ролях:Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань
Музыка:Иван Бурляев, Дмитрий Носков
В ролях:Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань
Музыка:Иван Бурляев, Дмитрий Носков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 сентября 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:14 сентября 2017
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