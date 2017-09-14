Напарник

Режиссер: Александр Андрющенко

Жанры: Комедия, Приключения.

Майор полиции Хромов слывет лучшим оперативником Владивостока и всего Приморского края. Но его героическая репутация оказывается под угрозой, когда обиженная им местная колдунья накладывает на него проклятье и переселяет в тело младенца. Но даже это не остановит Хромова от выполнения своего служебного долга. Будучи в теле годовалого ребенка, он продолжает заниматься поисками китайских мафиози, обосновавшихся на его территории, подключив в качестве помощника молодого отца.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Андрей Золотарев

В ролях: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань

Музыка: Иван Бурляев, Дмитрий Носков