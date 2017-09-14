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Напарник

Режиссер:Александр Андрющенко
Жанры: Комедия, Приключения.

Майор полиции Хромов слывет лучшим оперативником Владивостока и всего Приморского края. Но его героическая репутация оказывается под угрозой, когда обиженная им местная колдунья накладывает на него проклятье и переселяет в тело младенца. Но даже это не остановит Хромова от выполнения своего служебного долга. Будучи в теле годовалого ребенка, он продолжает заниматься поисками китайских мафиози, обосновавшихся на его территории, подключив в качестве помощника молодого отца.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Андрей Золотарев
В ролях:Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань
Музыка:Иван Бурляев, Дмитрий Носков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 сентября 2017
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Северное сияниеКрасный зал
c 14 по 17 сентября
17:20 (390)
c 18 по 20 сентября
17:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 14 по 17 сентября
14:20 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 14 по 17 сентября
17:15 (300 р.)
21:20 (300 р.)
23:20 (300 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 14 по 15 сентября
13:35 (300)
c 16 по 17 сентября
13:35 (390)
c 18 по 20 сентября
13:35 (200)
Северное сияниеБордовый зал
15 сентября
20:45 (390)
c 16 по 17 сентября
11:20 (300)
15:05 (390)
20:45 (390)
c 18 по 20 сентября
11:20 (200)
15:05 (200)
20:45 (250)
АврораОсновной зал
15 сентября
20:55 (250)
c 16 по 17 сентября
09:00 (100)
14:40 (200)
16:25 (200)
20:45 (250)
c 18 по 20 сентября
10:55 (150)
14:40 (150)
19:05 (200)
20:55 (200)
МурманскБольшой зал
15 сентября
21:30 (350)
c 16 по 17 сентября
09:00 (300)
13:25 (350)
15:15 (350)
19:40 (350)
21:30 (350)
c 18 по 19 сентября
15:15 (200)
19:40 (250)
21:30 (250)
20 сентября
15:00 (200)
21:40 (250)
Северное сияниеПремьер зал
15 сентября
22:30 (300)
c 16 по 17 сентября
10:20 (300)
12:05 (350)
16:25 (390)
18:10 (390)
22:30 (300)
c 18 по 20 сентября
10:20 (200)
12:05 (300)
16:25 (300)
18:10 (350)
22:30 (300)

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