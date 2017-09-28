Наемник

Режиссер: Майкл Куэста

Жанры: Боевик, Триллер.

Когда-то Митч Рэпп был способным студентом и многообещающим спортсменом. После того как его невеста попала под огонь террористов, Митч круто меняет свою жизнь. Герой становится частью элитного подразделения секретных операций ЦРУ, где ветеран войны Стэн Херли обучает его противодействию терроризму и ловле преступников. Став хладнокровным и беспощадным бойцом, Рэпп надеется найти убийц своей возлюбленной и свершить возмездие. Расследование серии терактов приводит героя в Бейрут. Совместно с турецким спецагентом он должен предотвратить план оперативника, известного как Призрак, который намеревается разжечь войну на Среднем Востоке.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Стивен Шифф, Майкл Финч, Эдвард Цвик

В ролях: Дилан О’Брайен, Шарлотта Вега, Christopher Bomford, Кристофер Уэбстер, Шахид Ахмед, Бастер Ривз, Ник Кавальере, Саймон Коннолли, Юсеф «Джо» Свейд, Джуст Янссен

Музыка: Стивен Прайс