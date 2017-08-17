Над глубиной: Хроника выживания

Режиссер: Джералд Рашионато

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.

Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весёлое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всё по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Джералд Рашионато, Стивен Листер

В ролях: Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Меган Пета Хилл, Пит Вэлли, Марк Фелл, Кристофер Коллен, Тара Рэйт, Крис Бэс

Музыка: The Newton Brothers