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Над глубиной: Хроника выживания

Режиссер:Джералд Рашионато
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.

Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весёлое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всё по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Джералд Рашионато, Стивен Листер
В ролях:Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Меган Пета Хилл, Пит Вэлли, Марк Фелл, Кристофер Коллен, Тара Рэйт, Крис Бэс
Музыка:The Newton Brothers
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:17 августа 2017
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Мираж СинемаКинозал №5
c 17 по 18 августа
18:05 (150 р.)
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