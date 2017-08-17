Над глубиной: Хроника выживания
Режиссер:Джералд Рашионато
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.
Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весёлое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всё по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Джералд Рашионато, Стивен Листер
В ролях:Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Меган Пета Хилл, Пит Вэлли, Марк Фелл, Кристофер Коллен, Тара Рэйт, Крис Бэс
Музыка:The Newton Brothers
В ролях:Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Меган Пета Хилл, Пит Вэлли, Марк Фелл, Кристофер Коллен, Тара Рэйт, Крис Бэс
Музыка:The Newton Brothers
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:17 августа 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:17 августа 2017
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