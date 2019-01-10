Начни сначала
Режиссер:Питер Сигал
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Когда Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, – ведь никогда не поздно начать сначала!
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Джастин Закэм, Элейн Голдсмит-Томас
В ролях:Дженнифер Лопез, Ванесса Энн Хадженс, Леа Ремини, Трит Уильямс, Майло Вентимилья, Аннали Эшфорд, Шарлин Йи, Алан Айсинберг, Фредди Строма, Дэйв Фоли
Музыка:Майкл Эндрюс
В ролях:Дженнифер Лопез, Ванесса Энн Хадженс, Леа Ремини, Трит Уильямс, Майло Вентимилья, Аннали Эшфорд, Шарлин Йи, Алан Айсинберг, Фредди Строма, Дэйв Фоли
Музыка:Майкл Эндрюс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:10 января 2019
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