Начни сначала

Режиссер: Питер Сигал

Жанры: Мелодрама, Комедия.

Когда Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, – ведь никогда не поздно начать сначала!

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Джастин Закэм, Элейн Голдсмит-Томас

В ролях: Дженнифер Лопез, Ванесса Энн Хадженс, Леа Ремини, Трит Уильямс, Майло Вентимилья, Аннали Эшфорд, Шарлин Йи, Алан Айсинберг, Фредди Строма, Дэйв Фоли

Музыка: Майкл Эндрюс