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Начни сначала

Режиссер:Питер Сигал
Жанры: Мелодрама, Комедия.

Когда Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, – ведь никогда не поздно начать сначала!

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Джастин Закэм, Элейн Голдсмит-Томас
В ролях:Дженнифер Лопез, Ванесса Энн Хадженс, Леа Ремини, Трит Уильямс, Майло Вентимилья, Аннали Эшфорд, Шарлин Йи, Алан Айсинберг, Фредди Строма, Дэйв Фоли
Музыка:Майкл Эндрюс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 10 по 13 января
17:00 (300 р.)
21:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 10 по 13 января
20:25 (1000 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 11 по 13 января
20:10 (390)
22:10 (300)
c 14 по 16 января
20:10 (250)
22:10 (200)
АврораОсновной зал
c 11 по 13 января
18:05 (250)
22:00 (200)
c 14 по 16 января
18:05 (200)
22:00 (150)
Северное сияниеБордовый зал
11 января
13:20 (300)
18:05 (390)
c 12 по 13 января
13:20 (390)
18:05 (390)
c 14 по 16 января
13:20 (200)
18:05 (250)

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