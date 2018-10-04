На районе

Режиссер: Ольга Зуева

Жанры: Драма.

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Ольга Зуева

В ролях: Данила Козловский, Илья Маланин, Елена Оболенская, Ангелина Стречина, Ольга Зуева, Андрей Амшинский, Эдгар Гизатуллин, Александр Мизев, Владимир Хацкевич, Владимир Афанасьев

Музыка: Даша Чаруша