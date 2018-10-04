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На районе

Режиссер:Ольга Зуева
Жанры: Драма.

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Ольга Зуева
В ролях:Данила Козловский, Илья Маланин, Елена Оболенская, Ангелина Стречина, Ольга Зуева, Андрей Амшинский, Эдгар Гизатуллин, Александр Мизев, Владимир Хацкевич, Владимир Афанасьев
Музыка:Даша Чаруша
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:04 октября 2018
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МурманскБольшой зал
c 4 по 7 октября
10:50 (300)
17:00 (350)
21:05 (350)
c 8 по 10 октября
10:50 (200)
17:00 (250)
21:05 (250)

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