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На пятьдесят оттенков темнее

Режиссер:Джеймс Фоули
Жанры: Драма, Мелодрама.

После серьезной ссоры миллиардер Кристиан Грей пытается вновь вернуть отношения с Анастейшей Стил. Девушка готова дать ему второй шанс, но взамен требует изменить условия игры. Пара начинает больше доверять друг другу, но неожиданно на горизонте появляются две женщины из прошлой жизни Кристиана. Анастейша понимает, что прошлое ее возлюбленного таит в себе куда больше тайн, чем она могла предположить.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Ниал Леонард, Э.Л. Джеймс
В ролях:Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Тайлер Хэклин, Белла Хиткот, Ким Бейсингер, Люк Граймс, Дженнифер Эль, Макс Мартини, Марша Гей Харден, Эрик Джонсон
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 февраля 2017
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Северное сияниеОранжевый зал
9 февраля
13:35 (300)
10 февраля
13:35 (300)
23:05 (300)
c 11 по 12 февраля
13:35 (390)
23:05 (300)
c 13 по 15 февраля
13:35 (200)
23:05 (200)
Северное сияниеБордовый зал
9 февраля
22:00 (300)
c 10 по 12 февраля
22:20 (300)
c 13 по 15 февраля
22:20 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 9 по 10 февраля
10:40 (300)
13:05 (300)
15:30 (300)
17:50 (390)
20:15 (390)
22:40 (300)
c 11 по 12 февраля
10:40 (300)
13:05 (390)
15:30 (390)
17:50 (390)
20:15 (390)
22:40 (300)
c 13 по 15 февраля
10:40 (200)
13:05 (200)
15:30 (200)
17:50 (250)
20:15 (250)
22:40 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 9 по 10 февраля
12:15 (150)
14:55 (150)
17:35 (150)
20:15 (150)
c 11 по 12 февраля
12:15 (200)
14:55 (200)
17:35 (200)
20:15 (200)
c 13 по 15 февраля
12:15 (150)
14:55 (150)
17:35 (150)
20:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №2
c 9 по 10 февраля
11:45 (300 р.)
14:10 (450 р.)
16:35 (700 р.)
19:00 (700 р.)
21:25 (700 р.)
23:50 (400 р.)
c 11 по 12 февраля
11:45 (450 р.)
14:10 (700 р.)
16:35 (700 р.)
19:00 (700 р.)
21:25 (700 р.)
23:50 (400 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 9 по 10 февраля
11:30 (300)
13:50 (300)
16:10 (300)
18:30 (390)
20:50 (390)
c 11 по 12 февраля
11:30 (300)
13:50 (390)
16:10 (390)
18:30 (390)
20:50 (390)
c 13 по 15 февраля
11:30 (200)
13:50 (200)
16:10 (200)
18:30 (250)
20:50 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 10 по 12 февраля
23:55 (300)
c 13 по 15 февраля
23:55 (200)

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