На Луне
Режиссер:Егор Кончаловский
Жанры: Приключения, Триллер.
Жанры: Приключения, Триллер.
Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотится еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Милена Фадеева, Алексей Поярков
В ролях:Иван Архангельский, Виталий Кищенко, Александр Балуев, Федор Бавтриков, Степан Лапин, Варвара Комарова, Сейдулла Молдаханов
Музыка:Виктор Сологуб
В ролях:Иван Архангельский, Виталий Кищенко, Александр Балуев, Федор Бавтриков, Степан Лапин, Варвара Комарова, Сейдулла Молдаханов
Музыка:Виктор Сологуб
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:27 февраля 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:27 февраля 2020
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