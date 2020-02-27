На Луне

Режиссер: Егор Кончаловский

Жанры: Приключения, Триллер.

Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотится еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Милена Фадеева, Алексей Поярков

В ролях: Иван Архангельский, Виталий Кищенко, Александр Балуев, Федор Бавтриков, Степан Лапин, Варвара Комарова, Сейдулла Молдаханов

Музыка: Виктор Сологуб