На границе миров

Режиссер: Али Аббаси

Жанры: Фэнтези, Триллер, Мелодрама.

Молодая женщина обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда, и заставить понять, что она находится на границе миров…

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Юн Айвиде Линдквист, Али Аббаси, Изабелла Эклёф

В ролях: Ева Меландер, Ээро Милонофф, Йорген Торссон, Анн Петрен, Стен Льюнггрен, Кьелль Вильхельмсен, Ракель Вармландер, Andreas Kundler, Матти Боустед, Tomas Åhnstrand

Музыка: Christoffer Berg, Мартин Дирков