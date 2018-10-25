На границе миров
Режиссер:Али Аббаси
Жанры: Фэнтези, Триллер, Мелодрама.
Жанры: Фэнтези, Триллер, Мелодрама.
Молодая женщина обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда, и заставить понять, что она находится на границе миров…
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Юн Айвиде Линдквист, Али Аббаси, Изабелла Эклёф
В ролях:Ева Меландер, Ээро Милонофф, Йорген Торссон, Анн Петрен, Стен Льюнггрен, Кьелль Вильхельмсен, Ракель Вармландер, Andreas Kundler, Матти Боустед, Tomas Åhnstrand
Музыка:Christoffer Berg, Мартин Дирков
В ролях:Ева Меландер, Ээро Милонофф, Йорген Торссон, Анн Петрен, Стен Льюнггрен, Кьелль Вильхельмсен, Ракель Вармландер, Andreas Kundler, Матти Боустед, Tomas Åhnstrand
Музыка:Christoffer Berg, Мартин Дирков
Производство:Швеция, Дания
Ограничения:18+
Дата релиза:25 октября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:25 октября 2018
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