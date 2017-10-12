На глубине 6 футов
Режиссер:Скотт Во
Жанры: Триллер, Драма, Приключения, Биография.
Жанры: Триллер, Драма, Приключения, Биография.
После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать последний спуск и оказывается в смертельной снежной западне…
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Мэдисон Тернер, Eric LeMarque, Davin Seay
В ролях:Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Кейл Калли, Джейсон Коттл, Остин Р. Грант, Нэйтан Стивенс, Марти МакСорели, Шон Пильц, Ваши Недомански
Музыка:Нэйтан Ферст
В ролях:Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Кейл Калли, Джейсон Коттл, Остин Р. Грант, Нэйтан Стивенс, Марти МакСорели, Шон Пильц, Ваши Недомански
Музыка:Нэйтан Ферст
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 октября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:12 октября 2017
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