На глубине 6 футов

Режиссер: Скотт Во

Жанры: Триллер, Драма, Приключения, Биография.

После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать последний спуск и оказывается в смертельной снежной западне…

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Мэдисон Тернер, Eric LeMarque, Davin Seay

В ролях: Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Кейл Калли, Джейсон Коттл, Остин Р. Грант, Нэйтан Стивенс, Марти МакСорели, Шон Пильц, Ваши Недомански

Музыка: Нэйтан Ферст