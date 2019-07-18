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Мышеловка

Режиссер:Мариано Кон
Жанры: Триллер, Криминал.

Для Сиро Бермудеса, промышлявшего воровством, открыть новенький внедорожник, припаркованный на тихой улице, – как два пальца об асфальт. Выломать компьютер, пошарить в бардачке – дело одной минуты. Помочиться на заднее сиденье, чтобы дополнительно отравить жизнь хозяину, – его фирменный стиль. Но вот дальше случилось невероятное: двери заблокировались, и Сиро оказался запертым в бронированной машине с пуленепробиваемыми и наглухо тонированными стеклами. Орать и пытаться вырваться бесполезно – никто не увидит и не услышит. Телефон разряжен. 40-градусная жара. Страх, истерика, отчаяние. А кошмар Сиро только начинался…

Продолжительность:92 мин
В ролях:Питер Ланзани, Луис Брандони, Дади Бриева, Ноэлия Кастаньо, Густаво Родригес
Музыка:Данте Спинетта
Производство:Аргентина, Испания
Ограничения:16+
Дата релиза:18 июля 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 18 по 21 июля
18:40 (390)
23:15 (300)
c 22 по 24 июля
18:40 (250)
23:15 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 18 по 21 июля
21:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 18 по 21 июля
18:00 (1000 р.)

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