Мышеловка

Режиссер: Мариано Кон

Жанры: Триллер, Криминал.

Для Сиро Бермудеса, промышлявшего воровством, открыть новенький внедорожник, припаркованный на тихой улице, – как два пальца об асфальт. Выломать компьютер, пошарить в бардачке – дело одной минуты. Помочиться на заднее сиденье, чтобы дополнительно отравить жизнь хозяину, – его фирменный стиль. Но вот дальше случилось невероятное: двери заблокировались, и Сиро оказался запертым в бронированной машине с пуленепробиваемыми и наглухо тонированными стеклами. Орать и пытаться вырваться бесполезно – никто не увидит и не услышит. Телефон разряжен. 40-градусная жара. Страх, истерика, отчаяние. А кошмар Сиро только начинался…

Продолжительность: 92 мин

В ролях: Питер Ланзани, Луис Брандони, Дади Бриева, Ноэлия Кастаньо, Густаво Родригес

Музыка: Данте Спинетта