Мы – монстры
Режиссер:Хольгер Таппе
Жанры: Анимация, Комедия, Семейный.
Жанры: Анимация, Комедия, Семейный.
Семейство Уишман вряд ли можно назвать счастливыми. В попытке это исправить, родители планируют увлекательный вечер, который поможет вновь сплотить их семью. Но веселье выходит из-под контроля, когда Уишманов проклинает злая ведьма, и каждый из них превращается в настоящего монстра. Герои не подозревают, что именно поиски колдуньи приведут их к настоящему семейному счастью.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Давид Сафир, Катарина Юнк, Бенедикт Ниман
В ролях:Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост, Джессика Браун-Финдли, Селия Имри, Кэтрин Тейт, Ethan Rouse, Ивэн Бэйли, Эмма Тейт, Джессика МакДональд
Музыка:Хендрик Шварцер
В ролях:Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост, Джессика Браун-Финдли, Селия Имри, Кэтрин Тейт, Ethan Rouse, Ивэн Бэйли, Эмма Тейт, Джессика МакДональд
Музыка:Хендрик Шварцер
Производство:Германия, Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:26 октября 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:26 октября 2017
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