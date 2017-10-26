Мы – монстры

Режиссер: Хольгер Таппе

Жанры: Анимация, Комедия, Семейный.

Семейство Уишман вряд ли можно назвать счастливыми. В попытке это исправить, родители планируют увлекательный вечер, который поможет вновь сплотить их семью. Но веселье выходит из-под контроля, когда Уишманов проклинает злая ведьма, и каждый из них превращается в настоящего монстра. Герои не подозревают, что именно поиски колдуньи приведут их к настоящему семейному счастью.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Давид Сафир, Катарина Юнк, Бенедикт Ниман

В ролях: Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост, Джессика Браун-Финдли, Селия Имри, Кэтрин Тейт, Ethan Rouse, Ивэн Бэйли, Эмма Тейт, Джессика МакДональд

Музыка: Хендрик Шварцер