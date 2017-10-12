My Little Pony в кино

Режиссер: Джейсон Тиссен

Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

Отважной шестерке маленьких лошадок из Понивилля угрожает новая темная сила. Злобный Король Шторм решает украсть все волшебство из их родного королевства Эквестерии. Чтобы помешать его коварным планам, герои пускаются в удивительный путь, полный опасностей и приключений, где они встретят еще больше друзей и в очередной раз докажут себе и зрителям, что крепкая дружба – это и есть самое главное и настоящее волшебство.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Меган МакКарти, Рита Сяо, Майкл Фогель

В ролях: Тара Стронг, Эшли Болл, Андреа Либман, Табита Сен-Жермен, Кэти Уэслак, Эмили Блант, Кристин Ченоуэт, Лив Шрайбер, Майкл Пенья

Музыка: Дэниэл Ингрэм