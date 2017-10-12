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My Little Pony в кино

Режиссер:Джейсон Тиссен
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

Отважной шестерке маленьких лошадок из Понивилля угрожает новая темная сила. Злобный Король Шторм решает украсть все волшебство из их родного королевства Эквестерии. Чтобы помешать его коварным планам, герои пускаются в удивительный путь, полный опасностей и приключений, где они встретят еще больше друзей и в очередной раз докажут себе и зрителям, что крепкая дружба – это и есть самое главное и настоящее волшебство.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Меган МакКарти, Рита Сяо, Майкл Фогель
В ролях:Тара Стронг, Эшли Болл, Андреа Либман, Табита Сен-Жермен, Кэти Уэслак, Эмили Блант, Кристин Ченоуэт, Лив Шрайбер, Майкл Пенья
Музыка:Дэниэл Ингрэм
Производство:Канада, США
Ограничения:6+
Дата релиза:12 октября 2017
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Северное сияниеКрасный зал
c 12 по 15 октября
10:40 (300)
c 16 по 18 октября
10:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
14 октября
10:20 (200 р.)
12:30 (200 р.)
17:50 (300 р.)
15 октября
10:20 (200 р.)
12:30 (200 р.)
c 17 по 18 октября
10:20 (150 р.)
12:30 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 14 по 15 октября
11:10 (200 р.)
13:20 (300 р.)
15:30 (300 р.)
c 16 по 18 октября
11:10 (150 р.)
13:20 (200 р.)
15:30 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 14 по 15 октября
11:45 (600 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 14 по 15 октября
11:35 (300)
13:35 (350)
15:35 (350)
17:35 (350)
c 16 по 18 октября
11:35 (200)
13:35 (200)
15:35 (200)
17:35 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 14 по 18 октября
12:10
14:20
Мираж СинемаКинозал №3
16 октября
10:20 (150 р.)

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