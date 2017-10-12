My Little Pony в кино
Режиссер:Джейсон Тиссен
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.
Отважной шестерке маленьких лошадок из Понивилля угрожает новая темная сила. Злобный Король Шторм решает украсть все волшебство из их родного королевства Эквестерии. Чтобы помешать его коварным планам, герои пускаются в удивительный путь, полный опасностей и приключений, где они встретят еще больше друзей и в очередной раз докажут себе и зрителям, что крепкая дружба – это и есть самое главное и настоящее волшебство.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Меган МакКарти, Рита Сяо, Майкл Фогель
В ролях:Тара Стронг, Эшли Болл, Андреа Либман, Табита Сен-Жермен, Кэти Уэслак, Эмили Блант, Кристин Ченоуэт, Лив Шрайбер, Майкл Пенья
Музыка:Дэниэл Ингрэм
В ролях:Тара Стронг, Эшли Болл, Андреа Либман, Табита Сен-Жермен, Кэти Уэслак, Эмили Блант, Кристин Ченоуэт, Лив Шрайбер, Майкл Пенья
Музыка:Дэниэл Ингрэм
Производство:Канада, США
Ограничения:6+
Дата релиза:12 октября 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:12 октября 2017
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