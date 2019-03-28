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Режиссер:Джордан Пил
Жанры: Ужасы, Триллер.

Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Джордан Пил
В ролях:Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс, Тим Хайдекер, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Яхья Абдул-Матин II, Анна Диоп, Кали Шелдон, Ноэль Шелдон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 марта 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 28 по 31 марта
20:45 (390)
c 1 по 3 апреля
20:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
c 28 по 31 марта
23:50 (500 р.)
c 1 по 3 апреля
23:50 (400 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 28 по 30 марта
17:50 (300 р.)
20:15 (300 р.)
22:35 (300 р.)
31 марта
15:30 (300 р.)
17:50 (300 р.)
20:15 (300 р.)
22:35 (300 р.)
c 1 по 3 апреля
17:50 (200 р.)
20:15 (250 р.)
22:35 (250 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 28 по 31 марта
18:20 (390)
c 1 по 3 апреля
18:20 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
30 марта
19:10 (от 240 р.)
31 марта
20:10 (от 240 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 30 по 31 марта
10:55 (300)
17:10 (390)
23:40 (300)
c 1 по 3 апреля
10:55 (200)
17:10 (250)
23:40 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 30 по 31 марта
15:20 (390)
c 1 по 3 апреля
15:20 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
31 марта
15:15 (от 240 р.)
1 апреля
15:15 (от 190 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
1 апреля
20:25 (от 190 р.)
c 2 по 3 апреля
20:25 (от 150 р.)

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