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Режиссер: Джордан Пил

Жанры: Ужасы, Триллер.

Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Джордан Пил

В ролях: Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс, Тим Хайдекер, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Яхья Абдул-Матин II, Анна Диоп, Кали Шелдон, Ноэль Шелдон

