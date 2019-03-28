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Режиссер:Джордан Пил
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Джордан Пил
В ролях:Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс, Тим Хайдекер, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Яхья Абдул-Матин II, Анна Диоп, Кали Шелдон, Ноэль Шелдон
В ролях:Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс, Тим Хайдекер, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Яхья Абдул-Матин II, Анна Диоп, Кали Шелдон, Ноэль Шелдон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 марта 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:28 марта 2019
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