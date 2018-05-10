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Муза смерти

Режиссер:Жауме Балагуэро
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер.

Профессор литературы Самуэль Саломон год назад ушел с работы после трагической смерти подруги. Он страдает от повторяющегося ночного кошмара, в котором видит женщину, зверски убиваемую при странном ритуале. Неожиданно ту же самую женщину, которая появляется каждую ночь в его снах, находят мертвой при тех же самых обстоятельствах. Самуэль пробирается на место преступления и там встречает Рэйчел, которой тоже приснилось это убийство. Пытаясь сделать всё возможное, чтобы разгадать личность таинственной женщины, они попадут в страшный мир, которым управляют фигуры, вдохновляющие художников на протяжении веков – музы.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Жауме Балагуэро, Фернандо Наварро, Хосе Карлос Сомоза
В ролях:Эллиот Кауэн, Франка Потенте, Ана Улару, Леонор Уотлинг, Мануэла Вельес, Джоэнн Уэлли, Кристофер Ллойд, Каллахэн О’Коннелл, Сэм Харди, Стелла МакКаскер
Музыка:Стивен Ренникс
Производство:Испания, Ирландия, Бельгия, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:10 мая 2018
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Мираж СинемаКинозал №5
c 10 по 11 мая
19:40 (150 р.)
00:10 (150 р.)
c 12 по 13 мая
19:40 (300 р.)
00:10 (250 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 10 по 16 мая
20:50

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