Муза смерти
Режиссер:Жауме Балагуэро
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер.
Профессор литературы Самуэль Саломон год назад ушел с работы после трагической смерти подруги. Он страдает от повторяющегося ночного кошмара, в котором видит женщину, зверски убиваемую при странном ритуале. Неожиданно ту же самую женщину, которая появляется каждую ночь в его снах, находят мертвой при тех же самых обстоятельствах. Самуэль пробирается на место преступления и там встречает Рэйчел, которой тоже приснилось это убийство. Пытаясь сделать всё возможное, чтобы разгадать личность таинственной женщины, они попадут в страшный мир, которым управляют фигуры, вдохновляющие художников на протяжении веков – музы.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Жауме Балагуэро, Фернандо Наварро, Хосе Карлос Сомоза
В ролях:Эллиот Кауэн, Франка Потенте, Ана Улару, Леонор Уотлинг, Мануэла Вельес, Джоэнн Уэлли, Кристофер Ллойд, Каллахэн О’Коннелл, Сэм Харди, Стелла МакКаскер
Музыка:Стивен Ренникс
В ролях:Эллиот Кауэн, Франка Потенте, Ана Улару, Леонор Уотлинг, Мануэла Вельес, Джоэнн Уэлли, Кристофер Ллойд, Каллахэн О’Коннелл, Сэм Харди, Стелла МакКаскер
Музыка:Стивен Ренникс
Производство:Испания, Ирландия, Бельгия, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:10 мая 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:10 мая 2018
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