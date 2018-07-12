Muse: Drones World Tour



Жанры: Концерт.

В кинотеатрах по всему миру пройдут эксклюзивные показы концерта Muse «Drones World Tour», который представит всемирно известную мультиплатиновую группу в захватывающем шоу на больших экранах.

«Drones World Tour», снятый в рамках мирового турне 2016 года, включает в себя незабываемое исполнение таких хитов Muse, как «Psycho», «Madness», «Uprising», «Plug in Baby», «Supermassive Black Hole», «Knights of Cydonia». Шоу поразит зрителей невиданными прежде спецэффектами, дополняющими высокий профессиональный уровень музыкантов.

Наряду с уникальной творческой концепцией постановки, ключевыми моментами шоу стали парящие над толпой фанатов дроны, гигантские лазерные проекции и сложно сконструированные светодиодные полотна, создающие незабываемый мир Muse.

Продолжительность: 95 мин