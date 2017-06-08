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Мумия

Режиссер:Алекс Куртцман
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Во время экспедиции на Дальнем Востоке группа военных археологов раскапывает удивительную находку – старинный египетский саркофаг, который они увозят с собой в Лондон. Погребенная среди глубоких и неумолимых песков пустыни, принцесса Ахманет была разбужена спустя тысячи лет и теперь не остановится ни перед чем, чтобы вернуть себе свою власть. Вместе с ней мире пробуждаются древние боги и монстры, а бывший морской пехотинец Ник Мортон должен сделать все, чтобы остановить мумию и вернуть ее обратно в могилу.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Дэвид Кепп, Кристофер МакКуорри, Дилан Кассман
В ролях:Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Марван Кензари, Саймон Атертон, Стивен Томпсон, James Arama
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:08 июня 2017
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ОдиссеяСпайдер-холл
c 26 по 28 июня
14:20 (150 р.)
20:25 (200 р.)
22:30 (200 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 26 по 28 июня
13:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 по 28 июня
21:10 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
27 июня
22:05 (150 р.)
28 июня
00:10 (150 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
27 июня
00:10 (150 р. в 3D)
28 июня
22:00 (600 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 27 по 28 июня
10:50 (150)
15:40 (150)
17:50 (150)
22:40 (150)
c 29 по 30 июня
12:55 (150)
17:05 (150)
21:10 (150)
c 1 по 2 июля
12:55 (200)
17:05 (300)
21:10 (300)
c 3 по 5 июля
12:55 (150)
17:05 (150)
21:10 (150)

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