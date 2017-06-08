Мумия
Режиссер:Алекс Куртцман
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Во время экспедиции на Дальнем Востоке группа военных археологов раскапывает удивительную находку – старинный египетский саркофаг, который они увозят с собой в Лондон. Погребенная среди глубоких и неумолимых песков пустыни, принцесса Ахманет была разбужена спустя тысячи лет и теперь не остановится ни перед чем, чтобы вернуть себе свою власть. Вместе с ней мире пробуждаются древние боги и монстры, а бывший морской пехотинец Ник Мортон должен сделать все, чтобы остановить мумию и вернуть ее обратно в могилу.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Дэвид Кепп, Кристофер МакКуорри, Дилан Кассман
В ролях:Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Марван Кензари, Саймон Атертон, Стивен Томпсон, James Arama
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Марван Кензари, Саймон Атертон, Стивен Томпсон, James Arama
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:08 июня 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:08 июня 2017
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