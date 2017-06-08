Мумия

Режиссер: Алекс Куртцман

Жанры: Ужасы, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Во время экспедиции на Дальнем Востоке группа военных археологов раскапывает удивительную находку – старинный египетский саркофаг, который они увозят с собой в Лондон. Погребенная среди глубоких и неумолимых песков пустыни, принцесса Ахманет была разбужена спустя тысячи лет и теперь не остановится ни перед чем, чтобы вернуть себе свою власть. Вместе с ней мире пробуждаются древние боги и монстры, а бывший морской пехотинец Ник Мортон должен сделать все, чтобы остановить мумию и вернуть ее обратно в могилу.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Дэвид Кепп, Кристофер МакКуорри, Дилан Кассман

В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Марван Кензари, Саймон Атертон, Стивен Томпсон, James Arama

Музыка: Брайан Тайлер