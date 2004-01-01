Мульт в кино.Выпуск122

Режиссер: Рафаэль Тер-Саргсян, Александр Люткевич, Николай Козлов

Жанры: Анимация.

В новом выпуске – «Малышарики», которые расскажут, что такое болтунчик. Кошечки и собачки поучаствуют в гонке на гироскутерах, Катя и Эф отправятся в Бразилию, Лео и Тиг познакомятся с духом игры, а Снежка из Сказочного патруля расскажет про волшебный посох.

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Юлия Иванова, Наталья Тихомирова, Мария Парфёнова

