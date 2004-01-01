Мульт в кино.Выпуск122
Режиссер:Рафаэль Тер-Саргсян, Александр Люткевич, Николай Козлов
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
В новом выпуске – «Малышарики», которые расскажут, что такое болтунчик. Кошечки и собачки поучаствуют в гонке на гироскутерах, Катя и Эф отправятся в Бразилию, Лео и Тиг познакомятся с духом игры, а Снежка из Сказочного патруля расскажет про волшебный посох.
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Юлия Иванова, Наталья Тихомирова, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Ограничения:0+
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!