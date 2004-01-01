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Мульт в кино.Выпуск122

Режиссер:Рафаэль Тер-Саргсян, Александр Люткевич, Николай Козлов
Жанры: Анимация.

В новом выпуске – «Малышарики», которые расскажут, что такое болтунчик. Кошечки и собачки поучаствуют в гонке на гироскутерах, Катя и Эф отправятся в Бразилию, Лео и Тиг познакомятся с духом игры, а Снежка из Сказочного патруля расскажет про волшебный посох.

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Юлия Иванова, Наталья Тихомирова, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
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Северное сияниеДетский зал
c 30 января по 3 февраля
10:30 (150)

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