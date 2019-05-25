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МУЛЬТ в кино. Выпуск 98. Летнее настроение

Режиссер:Вера Мякишева, Майя Туркина, Полина Грекова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске ми-ми-мишка Кеша изобретёт себе нового друга – робота, а Лео и Тиг спасут кенгурёнка. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Планета Ай» и «Бобр Добр».

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Станислав Михайлов, Елена Юртаева, Инга Сухорукова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:25 мая 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 25 по 29 мая
10:25 (150)

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