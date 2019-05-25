МУЛЬТ в кино. Выпуск 98. Летнее настроение Режиссер: Вера Мякишева, Майя Туркина, Полина Грекова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске ми-ми-мишка Кеша изобретёт себе нового друга – робота, а Лео и Тиг спасут кенгурёнка. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Планета Ай» и «Бобр Добр». Продолжительность: 46 мин Сценарий: Станислав Михайлов, Елена Юртаева, Инга Сухорукова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 25 мая 2019

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