МУЛЬТ в кино. Выпуск 98. Летнее настроение
Режиссер:Вера Мякишева, Майя Туркина, Полина Грекова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске ми-ми-мишка Кеша изобретёт себе нового друга – робота, а Лео и Тиг спасут кенгурёнка. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Планета Ай» и «Бобр Добр».
Продолжительность:46 мин
Сценарий:Станислав Михайлов, Елена Юртаева, Инга Сухорукова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:25 мая 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:25 мая 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!