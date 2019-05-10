МУЛЬТ в кино. Выпуск 97. Ми-Ми-Май Режиссер: Михаил Гавриленко, Алексей Подколзин, Роман Верещак

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске Лео и Тиг познакомятся с австралийскими коалами, а Катя и Эф узнают, как работает метро. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Ми-Ми-Мишки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай» и «Волшебный фонарь». Продолжительность: 51 мин Сценарий: Сергей Брежнев, Евгения Николаева, Анастасия Азеева

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 10 мая 2019

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