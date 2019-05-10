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МУЛЬТ в кино. Выпуск 97. Ми-Ми-Май

Режиссер:Михаил Гавриленко, Алексей Подколзин, Роман Верещак
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске Лео и Тиг познакомятся с австралийскими коалами, а Катя и Эф узнают, как работает метро. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Ми-Ми-Мишки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай» и «Волшебный фонарь».

Продолжительность:51 мин
Сценарий:Сергей Брежнев, Евгения Николаева, Анастасия Азеева
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:10 мая 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 16 по 22 мая
10:30 (150)

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