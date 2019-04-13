МУЛЬТ в кино. Выпуск 95. Поехали! Режиссер: Роман Трамвай, Алексей Лукьянчиков, Вера Мякишева

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске Лео и Тиг впервые посетят Австралию, а Домики отправятся в Крым. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Дракоша Тоша», «Ми-Ми-Мишки» и «Катя и Эф. Продолжительность: 44 мин Сценарий: Евгений Головин, Алина Соколова, Станислав Михайлов

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 13 апреля 2019

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