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МУЛЬТ в кино. Выпуск 95. Поехали!

Режиссер:Роман Трамвай, Алексей Лукьянчиков, Вера Мякишева
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске Лео и Тиг впервые посетят Австралию, а Домики отправятся в Крым. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Дракоша Тоша», «Ми-Ми-Мишки» и «Катя и Эф.

Продолжительность:44 мин
Сценарий:Евгений Головин, Алина Соколова, Станислав Михайлов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:13 апреля 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 13 по 17 апреля
10:30 (150)

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