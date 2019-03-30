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МУЛЬТ в кино. Выпуск 94. Весенний концерт

Режиссер:Вера Мякишева, Роман Трамвай, Алексей Лукьянченко
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки познакомятся с тигроленем, а волшебницы из «Сказочного патруля» отправятся на поиски пропавшей Алёнки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Деревяшки», «Домики» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Станислав Михайлов, Юлия Иванова, Константин Костенко
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:30 марта 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 30 марта по 3 апреля
10:30 (150)

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