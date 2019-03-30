МУЛЬТ в кино. Выпуск 94. Весенний концерт Режиссер: Вера Мякишева, Роман Трамвай, Алексей Лукьянченко

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске Ми-Ми-Мишки познакомятся с тигроленем, а волшебницы из «Сказочного патруля» отправятся на поиски пропавшей Алёнки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Деревяшки», «Домики» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». Продолжительность: 46 мин Сценарий: Станислав Михайлов, Юлия Иванова, Константин Костенко

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 30 марта 2019

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