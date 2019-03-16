МУЛЬТ в кино. Выпуск №93. Солнечные истории

Режиссер:Вера Мякишева, Роман Трамвай, Ася Стрельбицкая
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки займутся генеральной уборкой, а Лео и Тиг потеряют обезьянку Ли-Ли. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Станислав Михайлов, Алексей Михальченко, Анастасия Соколова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 марта 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 16 по 20 марта
10:30 (150)

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