МУЛЬТ в кино. Выпуск №93. Солнечные истории
Режиссер:Вера Мякишева, Роман Трамвай, Ася Стрельбицкая
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске Ми-Ми-Мишки займутся генеральной уборкой, а Лео и Тиг потеряют обезьянку Ли-Ли. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Станислав Михайлов, Алексей Михальченко, Анастасия Соколова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 марта 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:16 марта 2019
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