МУЛЬТ в кино. Выпуск №93. Солнечные истории Режиссер: Вера Мякишева, Роман Трамвай, Ася Стрельбицкая

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске Ми-Ми-Мишки займутся генеральной уборкой, а Лео и Тиг потеряют обезьянку Ли-Ли. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки» и «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». Продолжительность: 45 мин Сценарий: Станислав Михайлов, Алексей Михальченко, Анастасия Соколова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 16 марта 2019

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