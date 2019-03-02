МУЛЬТ в кино. Выпуск 92. Настроение праздника! Режиссер: Алексей Миронов, Ася Стрельбицкая, Роман Верещак

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске Ми-Ми-Мишки попробуют вкусный пирог, а Лео и Тиг найдут путеводную стрелу. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Деревяшки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Волшебный фонарь». Продолжительность: 51 мин Сценарий: Мария Парфёнова, Евгений Головин, Мария Вдовенко

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 02 марта 2019

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