МУЛЬТ в кино. Выпуск 92. Настроение праздника!
Режиссер:Алексей Миронов, Ася Стрельбицкая, Роман Верещак
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске Ми-Ми-Мишки попробуют вкусный пирог, а Лео и Тиг найдут путеводную стрелу. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Деревяшки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Волшебный фонарь».
Продолжительность:51 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Мария Вдовенко
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:02 марта 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:02 марта 2019
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