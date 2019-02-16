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МУЛЬТ в кино. Выпуск 91. Самые любимые!

Режиссер:Алексей Лукьянчиков, Рафаэль Тер-Саргсян, Роман Верещак
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки создадут машину для охраны друзей, а Лео и Тиг подружатся с китайской обезьянкой. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Волшебный фонарь».

Продолжительность:51 мин
Сценарий:Анастасия Сахалтуева, Мария Парфёнова, Сергей Кролевич
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 февраля 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 16 по 20 февраля
10:30 (150)

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