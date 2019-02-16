МУЛЬТ в кино. Выпуск 91. Самые любимые! Режиссер: Алексей Лукьянчиков, Рафаэль Тер-Саргсян, Роман Верещак

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске Ми-Ми-Мишки создадут машину для охраны друзей, а Лео и Тиг подружатся с китайской обезьянкой. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Волшебный фонарь». Продолжительность: 51 мин Сценарий: Анастасия Сахалтуева, Мария Парфёнова, Сергей Кролевич

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 16 февраля 2019

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!