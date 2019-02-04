147146

МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров!

Режиссер:Алексей Лукьянчиков, Рафаэль Тер-Саргсян, Роман Верещак
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки найдут целый ящик мороженного, а Кубики попробуют выучить правила дорожного движения. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Деревяшки», «Бобр Добр» и «Волшебный фонарь».

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Анастасия Сахалтуева, Мария Парфёнова, Сергей Кролевич
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:04 февраля 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеДетский зал
c 4 по 6 февраля
10:30 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?