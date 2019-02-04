МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров!
Режиссер:Алексей Лукьянчиков, Рафаэль Тер-Саргсян, Роман Верещак
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
В новом выпуске Ми-Ми-Мишки найдут целый ящик мороженного, а Кубики попробуют выучить правила дорожного движения. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Деревяшки», «Бобр Добр» и «Волшебный фонарь».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Анастасия Сахалтуева, Мария Парфёнова, Сергей Кролевич
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:04 февраля 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:04 февраля 2019
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