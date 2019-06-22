МУЛЬТ в кино. Выпуск 99. Отдыхаем хорошо!
Режиссер:Вера Мякишева, Роман Верещак, Андрей Бахурин
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске ми-ми-мишки будут строить бассейн, а девочки из Сказочного патруля – искать родителей Алёнки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Волшебный фонарь», «Планета Ай», «Катя и Эф» и «Дракоша Тоша».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Вера Мякишева, Роман Верещак, Андрей Бахурин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:22 июня 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:22 июня 2019
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