МУЛЬТ в кино. Выпуск 99. Отдыхаем хорошо! Режиссер: Вера Мякишева, Роман Верещак, Андрей Бахурин

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске ми-ми-мишки будут строить бассейн, а девочки из Сказочного патруля – искать родителей Алёнки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Волшебный фонарь», «Планета Ай», «Катя и Эф» и «Дракоша Тоша». Продолжительность: 45 мин Сценарий: Вера Мякишева, Роман Верещак, Андрей Бахурин

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 22 июня 2019

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