МУЛЬТ в кино. Выпуск 89. Время чудес! Режиссер: Алексей Лукьянчиков, Рафаэль Тер-Саргсян, Роман Верещак

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация. В новом выпуске Ми-Ми-Мишки будут строить собственный кинотеатр, а Кубики узнают, как стать популярными видеоблогерами. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», «Бобр Добр» и «Волшебный фонарь». Продолжительность: 45 мин Сценарий: Анастасия Сахалтуева, Мария Парфёнова, Сергей Кролевич

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 19 января 2019

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