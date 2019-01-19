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МУЛЬТ в кино. Выпуск 89. Время чудес!

Режиссер:Алексей Лукьянчиков, Рафаэль Тер-Саргсян, Роман Верещак
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки будут строить собственный кинотеатр, а Кубики узнают, как стать популярными видеоблогерами. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», «Бобр Добр» и «Волшебный фонарь».

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Анастасия Сахалтуева, Мария Парфёнова, Сергей Кролевич
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:19 января 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 19 по 23 января
10:30 (150)

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