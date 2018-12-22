МУЛЬТ в кино. Выпуск 87. Празднуем вместе!
Режиссер:Виктор Азеев, Николай Козлов, Екатерина Шабанова
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Лео и Тиг готовятся к празднованию Нового года, а Джинглики украшают свой город. Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Белка и Стрелка. Тайны космоса» и «Домики».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Иордан Кефалиди, Андрей Рубецкой
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:22 декабря 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:22 декабря 2018
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