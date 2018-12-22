МУЛЬТ в кино. Выпуск 87. Празднуем вместе! Режиссер: Виктор Азеев, Николай Козлов, Екатерина Шабанова

Жанры: Анимация. В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Лео и Тиг готовятся к празднованию Нового года, а Джинглики украшают свой город. Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Белка и Стрелка. Тайны космоса» и «Домики». Продолжительность: 45 мин Сценарий: Мария Парфёнова, Иордан Кефалиди, Андрей Рубецкой

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 22 декабря 2018

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!