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МУЛЬТ в кино. Выпуск 87. Празднуем вместе!

Режиссер:Виктор Азеев, Николай Козлов, Екатерина Шабанова
Жанры: Анимация.

В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Лео и Тиг готовятся к празднованию Нового года, а Джинглики украшают свой город. Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Белка и Стрелка. Тайны космоса» и «Домики».

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Иордан Кефалиди, Андрей Рубецкой
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:22 декабря 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 22 по 26 декабря
10:25 (150)

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